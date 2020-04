Roma – “Da domani online il bando @RegioneLazio per i finanziamenti a imprese e partite Iva: contributo di 10mila euro e procedure semplici. Grazie a maggioranza e opposizione in Consiglio, impegnati per essere vicini a tante aziende e lavoratori. Ora uniti per riaccendere i motori”. Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.