Zingaretti e Provenzano illustrano rimodulazione fondi Ue 2014-20

Roma – Domani, martedi’ 7 luglio alle ore 12, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano, illustrano i contenuti di un accordo per riprogrammazione dei fondi strutturali europei 2014/2020. Partecipa l’assessore regionale alla Programmazione economica e Bilancio, Alessandra Sartore. L’evento si svolge presso la sala Tevere della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212 a Roma. E’ quanto fa sapere la Regione Lazio.

L’evento sara’ trasmesso in streaming anche sul profilo Facebook della Regione Lazio. Possono accreditarsi ‘dal vivo’ solo operatori radiotelevisivi e fotografi, inviando una mail a fdimajo@regione.lazio.it entro le ore 20 di questa sera. Gli altri giornalisti che intendono partecipare ‘in streaming’, attraverso una piattaforma dedicata, devono fare richiesta di accredito inviando una mail a fdimajo@regione.lazio.it entro la stessa ora. Successivamente saranno loro inviate le credenziali per accedere alla piattaforma, con la possibilita’ di fare anche domande.