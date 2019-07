Zingaretti: con eccellenze come Bambin Gesù siamo al centro del mondo

Roma – “Ci sono delle realta’ di cui il Paese e’ orgoglioso. Il Bambino Gesu’ e’ l’ospedale del Papa ma e’ anche uno di quelli che rende il nostro sistema sanitario il centro del mondo. Per questo e’ importante venire a visitarlo, per fare una narrazione della nostra sanita’, di cui fanno parte anche queste eccellenze assolute che salvano vite umane e, in questo caso, permettono a neonati o bambini di diventare adulti. Non e’ dunque una visita di cortesia ma un toccare con mano quanto di bello e positivo c’e’ nel territorio. Ci sono degli straordinari progetti, soprattutto nel campo della ricerca di valenza internazionale, che vedranno la nostra Regione al fianco di questo istituto”. Cosi’ Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, a conclusione della visita all’ospedale Bambino Gesu’ di Roma. L’ospedale, ha continuato il governatore, “e’ un’assoluta eccellenza nel campo della ricerca, dell’accoglienza, della proiezione nel mondo, un riferimento per tanti casi drammatici. È evidente che stando nel nostro sistema regionale abbiamo fatto e faremo di tutto per tutelarlo e valorizzarlo in ogni modo”. Con la Regione, infatti, ha chiosato Mariella Enoc, presidente dell’ospedale Bambino Gesu’, “abbiamo un rapporto di grande collaborazione e stima per quello che fa l’ospedale. Una Regione che capisce il lavoro che stiamo facendo. Lavoriamo insieme per fare sempre meglio, sempre di piu’, per curare bambini italiani, europei e del mondo. Questo e’ il nostro compito”. La visita del governatore, insieme all’assessore alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria, Alessio D’Amato, e’ iniziata nel primo pomeriggio in Pronto Soccorso passando per l’area rossa, per poi spostarsi nel reparto di terapia intensiva neonatale (Tin). Ad accoglierlo, insieme alla presidente Mariella Enoc, anche il direttore sanitario Massimiliano Raponi. A conclusione del giro, Zingaretti ha partecipato a un incontro in presidenza.