Zingaretti: giovedì sarò a Consiglio straordinario

Roma – “Accolgo con piacere la convocazione del Consiglio straordinario sull’emergenza Covid, sollecitato da tutte le opposizioni e sposato dalla maggioranza. Una richiesta corretta ribadita anche nell’incontro che ho avuto nei giorni scorsi col Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Giovedi’ prossimo saro’ in aula per relazionare su tutti gli aspetti che riguardano l’emergenza che stiamo vivendo, dai provvedimenti sanitari assunti e l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali sanitari al sostegno ad imprese e persone messo in campo per la ripartenza. Informare, ascoltare e fare chiarezza e’ il modo migliore per affrontare le sfide che abbiamo davanti”. Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.