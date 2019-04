Zingaretti: grazie a Procura e Forze Ordine per altro colpo a clan Casamonica

Roma – “Ancora una volta grazie alla Procura di Roma e alle forze dell’ordine che oggi hanno inflitto un altro duro colpo al clan dei Casamonica. Una vasta operazione condotta brillantemente dai militari del Comando provinciale dei Carabinieri che ha portato a numerosi arresti e perquisizioni a Roma, nel territorio provinciale e in altre regioni del nostro Paese”.

“Le istituzioni siano unite e compatte nella lotta alla criminalita’ organizzata e nell’aiuto alle vittime per affermare legalita’ e sicurezza per i cittadini nei nostri territori”. Cosi’ in un comunicato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.