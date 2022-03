Zingaretti: in nuova programmazione 420 mln per ricerca

Roma – “Abbiamo speso bene le risorse della vecchia programmazione. Così per la nuova programmazione siamo passati da 180 milioni a 420 a disposizione per la ricerca nel Lazio. In più metteremo altre risorse regionali. Questa è la prima occasione per non dare più pacche sulle spalle ma rendere concreto il nostro impegno per la ricerca”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione dell’inaugurazione della facility di Genomica e del programma di profilazione genomica oncologica FPG500 al policlinico Gemelli. (Agenzia Dire)