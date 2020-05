Zingaretti: incentivi per vacanze estive nel Lazio

Roma – “Investiremo con incentivi per fare le vacanze nella nostra regione e aiutare il settore turistico”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel suo intervento di replica in Consiglio regionale. “Durante l’estate dovremo investire moltissimo sui nostri parchi. La Regione Lazio da questo punto di vista e’ protagonista, ha parchi come poche altre regioni anche se molte volte per ragioni di bilancio non ci abbiamo investito”, ha aggiunto.