Zingaretti: insediato think tank per ripensare assistenza anziani

Roma – Si e’ insediato questa mattina alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dell’assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato, il think tank per ripensare l’assistenza agli anziani e per stringere un nuovo patto generazionale. “Un primo passo fondamentale- ha spiegato Zingaretti- per rivedere l’assistenza agli anziani. L’obiettivo e’ quello di migliorare e umanizzare i servizi a una categoria fragile, che abbiamo il dovere di difendere garantendo una rete territoriale piu’ efficace e piu’ vicina alle loro esigenze”.

Al video incontro hanno partecipato esponenti del mondo scientifico, della sanita’, religioso e della comunicazione e tra loro Gianni Letta, Massimiliano Fuksas (architetto), Mirta Michilli (direttore generale Fondazione Mondo Digitale), Roberto Bernabei (presidente Italia Longeva), Francesco Vaia (direttore sanitario INMI Spallanzani Roma), Suor Alessandra Smerilli (economista teoria economica e relazioni interpersonali), Antonio Polito (giornalista), Leonardo Palombi (direttore dipartimento di biomedicina e prevenzione Universita’ Tor Vergata di Roma), Marinella D’Innocenzo (direttore generale Asl Rieti), Linda Laura Sabatini (sociologa esperta di politiche per la Famiglia), Flori Degrassi (direttore generale Asl Roma 2), Marco Magheri (responsabile area comunicazione Campus Bio-medico Roma), Marina Davoli (direttore dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio), Valentino Mantini (esperto servizi alla persona in ambito socio-sanitario). “Siamo all’inizio di un lavoro importante ed e’ l’apertura di una discussione che sara’ sicuramente piu’ ampia e coinvolgera’ tutti i soggetti interessati alla tematica” ha commentato al termine dell’incontro l’assessore D’Amato.