Zingaretti: Lazio e Abruzzo saranno più competitive su infrastrutture

Roma – “In questi anni abbiamo investito tantissimo sul trasporto pendolare, rinnovando quasi al cento per cento la flotta dei treni nel Lazio e, su gomma, rinnovando la flotta di Cotral. Questo accordo interregionale e’ importante perche’ unisce due aree vicine, in grande relazione economica e culturale, che pero’ soffrono di una mobilita’ pubblica non sempre adeguata”. Lo dice il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, al Mit per la firma di un protocollo col ministero, la regione Abruzzo e Rfi che prevede quasi due miliardi di investimenti nella rete ferroviaria. Per il segretario del Pd “unire tutte le forze delle due regioni con Rfi e con il ministero e’ un segnale di inversione di tendenza che va incontro a cio’ che chiedono le persone e le imprese: muoversi meglio per essere piu’ forti e competitivi. Dunque faremo di tutto per correre e dare delle risposte anche da questo punto di vista”.