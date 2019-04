Zingaretti: mai avuto dubbi su Marino, ha fatto tante cose buone

Roma – “Sono felice dell’esito giudizio della vicenda di Ignazio Marino e personalmente non avevo dubbi. Io credo che ci si difenda nei processi”, dice Nicola Zingaretti, intervistato dalla Stampa Estera.

“Noi dobbiamo stare molto attenti a non confondere un avviso di garanzia con la colpevolezza. In questa vicenda si intrecciano un eccesso di rigore e come disse allora il commissario un giudizio amministrativo”, aggiunge Zingaretti.

ZINGARETTI: FUI TRA CHI SCELSE MARINO, HA FATTO TANTE COSE BUONE

Marino era un ottimo sindaco ed e’ stato fuori perche’ non era sufficientemente ‘pieghevole’ a Renzi e Orfini? Alla domanda della Stampa Estera Nicola Zingaretti risponde dribblando le opposte teorie, “di chi sostiene che oggi non siamo sufficientemente duri con Marini” in Umbria mentre “lo siamo stati troppo con Ignazio Marino”.

Io posso solo dire che fui tra le persone che scelsero Marino -spiega Zingaretti-. Feci di tutto per farlo eleggere, collaborai con lui e penso che fece tante cose buone per Roma. Pero’ mi permetto di dire basta con la danza macabra di un eterno presente”.