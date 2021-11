Zingaretti: mio mandato scade nel 2023, ma non mi ricandido

Roma – “Ora siamo una comunità che non produce più debiti. Io scadrò nel 2023, non mi posso ricandidare e non ci penso proprio. Ma la cosa più importante di tutto quello che ci stiamo dicendo è che grazie al lavoro fatto in questi anni in Regione, la mole immensa di investimenti che stiamo mettendo in campo non graverà per un centesimo sui nostri figli e sui nostri nipoti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo all’Assemblea annuale di Coonfcoperative Lazio ‘Costruttori di bene comune.

Per una Regione sostenibile’, andata in scena stamattina al Palazzo della Cooperazione di via Torino, a Roma. “Rispetto alla barbarie che abbiamo ereditato di decenni nei quali abbiamo fatto il bello e cattivo tempo perché tanto il debito l’avrebbero pagato i nostri figli, gravando su di loro e sulle imprese”, ha concluso Zingaretti. (Agenzia Dire)