Zingaretti: necessaria riforma organica di Stato e autonomie

Roma – “Serve una nuova radicale innovazione. Dal terremoto al coronavirus, tutto ci indica che dobbiamo rimettere in cammino il grande disegno di riforma organica dello Stato e della sue autonomie”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in occasione della seduta celebrativa dei 50 anni del Consiglio regionale del Lazio. “Si parla sempre di burocrazia- ha aggiunto Zingaretti- ma dobbiamo smettere di parlare di riforma dello Stato come un tentativo di spendere meno e di spending review. Dobbiamo invece farlo pensando a un nuovo sistema di autonomia. A uno Stato che costi di meno ma non perche’ si taglia, bensi’ perche’ si fanno cose migliori”.