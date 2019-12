Zingaretti: nel Lazio finanziati 32 progetti con 6,3 milioni

Roma – La Giunta ha approvato la delibera per lo stanziamento di ulteriori 2.834.000 euro per il bando sulla Valorizzazione dei Luoghi della Cultura della Regione Lazio. Un investimento che va a sommarsi ai gia’ stanziati 3.460.000 euro per un totale di 6,3 milioni che permetteranno il finanziamento di 32 progetti in musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree archeologiche e istituti culturali. Attraverso il bando, prosegue il programma di investimenti della Regione nei luoghi della cultura del Lazio: l’intento e’ quello di migliorare le condizioni di fruibilita’, sicurezza e accessibilita’ al pubblico di questi luoghi puntando, nel contempo, a sviluppare politiche di valorizzazione in rete attraverso l’incentivo a interventi di sistema.

“Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore traguardo che porta a 6,3 milioni di euro lo stanziamento per la valorizzazione dei luoghi della cultura- dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- Un impegno che abbiamo preso e su cui continuiamo a credere perche’ in ogni angolo del Lazio cresca la consapevolezza che questi luoghi sono a disposizione di tutti. Migliorare la fruizione di musei, biblioteche, istituti culturali, aree archeologiche e monumentali vuol dire restituire ai cittadini un pezzo della propria storia e della propria cultura”.

Tanti i soggetti ammessi tra i musei e le biblioteche di enti locali regionali, ma anche archivi, parchi archeologici e complessi monumentali del Lazio. I comuni coinvolti sono: per la provincia di Frosinone, Boville Ernica, Ceprano, Castrocielo, Piedimonte S. Germano e Roccasecca; per la provincia di Latina, oltre al capoluogo, Cisterna di Latina, Priverno, Sabaudia, Sezze, Terracina e l’IPAB SS. Annunziata di Gaeta; per la provincia di Rieti, la Diocesi Sabina di Poggio Mirteto e il comune di Greccio; per la provincia di Roma coinvolti i comuni di Albano Laziale, Allumiere, Arcinazzo Romano, Colleferro, Sacrofano, San Cesareo, Santa Marinella, Sant’Oreste, Subiaco, Tolfa, Velletri, Zagarolo e la Comunita’ Montana XI dei Castelli Romani; per la provincia di Viterbo, oltre al capoluogo, Blera, Canepina, Marta e Montalto di Castro.

COMUNI E SITI COINVOLTI Provincia di Frosinone Boville Ernica Biblioteca comunale Ceprano Museo archeologico Fregellae “Amedeo Maiuri” Castrocielo Area archeologica Aquinum Piedimonte S. Germano Biblioteca comunale Roccasecca Biblioteca comunale “Libri in comune” Provincia di Latina Cisterna di Latina Biblioteca comunale Palazzo Caetani Latina Museo civico “Duilio Cambellotti” Priverno Palazzo San Giorgio Museo della Matematica Sabaudia Museo civico Emilio Greco Sezze Biblioteca comunale.

Sezze Centro Terracina Archivio storico IPAB SS. Annunziata (Gaeta) – Complesso monumentale SS Annunziata Provincia di Rieti Diocesi Sabina-Poggio Mirteto – Museo e biblioteca della Diocesi Sabina – Poggio Mirteto Greccio – Museo dei Presepi Provincia di Roma Albano Laziale – Area archeologica Anfiteatro Severiano Allumiere – Palazzo della reverenda camera apostolica Arcinazzo Romano – Museo archeologico Villa di Traiano Colleferro – Biblioteca Civica – Archivio Morandiano – Centro di Documentazione Colleferro 900 Sacrofano – Biblioteca comunale San Cesareo – Biblioteca comunale Santa Marinella – Parco archeologico Castrum Novum Sant’Oreste – Museo diffuso percorso della memoria Subiaco – Polo museale della Rocca Abbaziale Tolfa – Polo culturale Padri Agostiniani Velletri – Complesso Casa delle Culture e della Musica Zagarolo – Museo civico del Giocattolo Comunita’ Montana XI – Castelli Romani – Parco archeologico culturale del Tuscolo Provincia di Viterbo Blera Biblioteca comunale “Domenico Mantovani” Canepina Museo delle Tradizioni popolari Marta Biblioteca comunale “Alfredo Tarquini” Montalto di Castro Parco archeologico naturalistico di Vulci – Poggetto Mengarelli Viterbo Biblioteca degli Ardenti. Palazzo Santoro