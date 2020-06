Zingaretti: nel Lazio verranno testati personale scuole e insegnanti

Roma – Il personale docente e non docente delle scuole del Lazio sara’ sottoposto a test sierologico prima dell’inizio del prossimo anno scolastico nell’ambito della campagna ‘Scuola Sicura’ che sara’ lanciata dalla Regione nella lotta al Covid-19. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa il governatore Nicola Zingaretti che, dopo avere “rinnovato l’invito al governo” in questo senso, ha annunciato che “lanceremo una campagna per test sierologici a tutto il personale della scuola italiana nel Lazio, amministrativo e docente. Sono la fascia piu’ a rischio, vogliamo dare un segnale di aumento della qualita’ della sicurezza alla ripresa della scuola. Parliamo di circa 100mila test nell’ambito di una campagna che avvieremo tra fine agosto e i primi di settembre per dare un ulteriore elemento di tranquillita’ e sicurezza alle famiglie”.