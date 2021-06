Zingaretti: non ci sarà mai più una Malagrotta, ma serve sito rifiuti

Roma – “Lo dico per chiarezza: un sito come era Malagrotta non ci sarà mai più perché è reato portare in discarica il rifiuto come preso dal cassonetto.”

“Io capisco la paura e la reticenza che ci può essere dietro l’idea di una discarica ma quella roba lì per legge non ci sarà più, e c’è comunque bisogno di un sito che raccoglie i residui di materiale trattato”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’inaugurazione dei cantieri di riqualificazione del complesso edilizio Ater di viale Giorgio Romani, a Tor Sapienza.