Zingaretti: partite calcio? Eventi massa i più a rischio

Roma – “Non e’ un mistero, essendoci la possibilita’ di contagio ad una distanza di meno di 1 metro tra le persone e’ matematico che gli ambienti piu’ a rischio sono i luoghi affollati. Non a caso sono state sospese delle partite di calcio. Per lottare contro le paure si puo’ benissimo avere una vita normale pero’ con delle precauzioni necessarie”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, allo Spallanzani a margine di una riunione operativa con la task force regionale sul Coronavirus, a proposito del possibile contagio durante una partita di calcio di una delle persone attualmente positive nel Lazio. “Prevenire e’ meglio che curare, e ora e’ il tempo di prevenire. Con il sorriso sulle labbra dico che alcune cose vanno evitate, come ad esempio questo assembramento intorno a me, quindi non tossite”, ha concluso scherzando con i giornalisti.