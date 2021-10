Zingaretti: passione civile sta cambiando storia Roma

Roma – “Da cittadino di Roma voglio dirvi grazie per la passione civile che sta cambiando la storia della città. Non era scontato”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo dal palco allestito a piazza del Popolo per l’evento di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, rivolgendosi ai volontari che hanno accompagnato la campagna. (Agenzia Dire)