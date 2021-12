Zingaretti: passione giovani fondamentale contro pandemia

Roma – “Se finora abbiamo vinto la battaglia della pandemia è grazie alla scienza, ai vaccini, ma anche grazie ai comportamenti delle persone e, soprattutto, alla passione di voi giovani”. Con queste parole il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, si è rivolto ai giovani presenti alla Giornata Nazionale del servizio civile universale al Parco del Gazometro a Roma.

“Con la pandemia abbiamo riscoperto quanto è importante pensare all’altro, ed io vi ho visto a Roma, nei quartieri, nei Comuni, quando bisognava portare la cesta alimentare agli anziani, che rischiavano di morire.”

“E non perché c’era una regola, ma per la passione che vi muoveva- ha detto Zingaretti- Poteva anche esserci il vaccino, poteva anche esserci il sistema sanitario come c’è stato, ma se non ci fosse stato il collante della passione delle persone e dei giovani non ce l’avremmo fatta.”

“Quindi vi dico grazie, e non perdete mai questa passione. Siete un pezzo d’Italia senza il quale l’Italia sarebbe un paese orribile. Cambiate idee, cambiate su tutto, ma non cambiate la voglia di scommettere che attraverso un gesto che aiuta un’altra persona il nostro paese vivrà meglio”. (Agenzia Dire)