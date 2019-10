Zingaretti: pianificazione grandi opere condivisa con De Micheli

Roma – “È stato un incontro molto produttivo in cui abbiamo condiviso con il ministro De Micheli la pianificazione delle grandi opere infrastrutturali del Lazio che riguardano in particolare la Roma-Latina, il completamento della Orte-Civitavecchia e il potenziamento della via Salaria da Passo Corese a Rieti”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al termine dell’incontro con il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli presso la sede di Piazzale di Porta Pia. “Le risorse per completare le opere ci sono- ha aggiunto Zingaretti, che era accompagnato da Mauro Alessandri, assessore regionale alle opere pubbliche- nelle prossime settimane avvieremo un fitto calendario di appuntamenti tecnici per entrare nella fase operativa della realizzazione di queste opere fondamentali per la nostra Regione”.