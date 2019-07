Zingaretti: piano emergenza per Roma, ordinanza non è punitiva

Roma -“E’ un piano di emergenza che indica a tutti il compito che devono svolgere per ottenere questi risultati”. Cosi’ il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, definisce l’ordinanza firmata in mattinata per risolvere l’emergenza rifiuti in atto a Roma. Un documento che, tra le altre cose, impone ad Ama di coprire diverse azioni in tempi molto stretti. “Questa ordinanza ha come obiettivo assicurare l’immediata pulizia e la raccolta dei rifiuti, da’ certezze, non e’ punitiva ma punta a all’efficienza del sistema- ha spiegato Zingaretti- Voglio continuare ad aiutare Roma con tutti strumenti possibili, lo abbiamo sempre fatto mettendo gli uffici regionali a disposizione per ogni supporto a Roma Capitale. Ho sempre detto, convincendo tanti sindaci e regioni, che la priorita’ e’ Roma Capitale”. Che pero’ deve fare la sua parte: “Gli impianti nel Lazio per la sostenibilita’ del ciclo dei rifiuti ci sono e funzionano. La vera questione e’ che Roma non e’ autosufficiente e si sono manifestate enormi difficolta’ per Ama che si sono nella raccolta, nello smaltimento, nella trasferenza e nel trasbordo. In questi giorni e’ in servizio il 58% del mezzi Ama. Esiste un problema storico e che deve essere superato: una Capitale di un paese moderno non puo’ dipendere nel ciclo dei rifiuti dalla buona volonta’ o dalla disponibilita’ di altri comuni o regioni. Dobbiamo mettere mano a una situazione abbastanza complessa con spirito collaborativo che vuole aiutare tutti gli attori ad avere un progetto credibile”. Martedi’ prossimo “la Regione partecipera’ al tavolo interistituzionale al ministero dell’Ambiente per trovare soluzioni condivise. Questa ordinanza nasce da un confronto serrato con il ministero e ha come obiettivo superare una situazione complessa e difficile”. Cosa succedera’ se qualcuna delle,parti destinatarie dell’ordinanza non fara’ il suo dovere? “Sulle sanzioni e via dicendo ci auguriamo non ce ne sia bisogno, se ce ne fosse nell’interlocuzione con il ministero e la Prefettura valuteremo anche questo. Questa e’ un’ordinanza non un commissariamento”, ha concluso Zingaretti.