Zingaretti: prometto di non abbassare mai la guardia

Amatrice (Ri) – “Questa scuola e’ prima di tutto un simbolo dell’Italia che funziona, e’ uno dei piu’ belli e moderni edifici scolastici del Paese e dimostra al mondo che anche le missioni piu’ difficili sono possibili”. Cosi’ Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, in occasione dell’inaugurazione del polo scolastico Romolo Capranica ad Amatrice alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“La sua presenza- ha aggiunto Zingaretti rivolgendosi a Mattarella- continua a sottolineare l’importanza che ha per lo Stato questa parte dell’Italia, bellissima e ferita, che non si arrende”.

“Non e’ stato facile e non tutto e’ andato nel verso giusto- ha precisato il presidente della Regione Lazio- ma abbiamo reagito insieme con straordinario impegno comune: grazie ai cittadini che non si sono mai arresi, ai sindaci, ai volontari, ai lavoratori, a tutti quelli che hanno contribuito in ogni modo.

Ora l’impegno e’ quello di andare avanti su quattro pilastri: istruzione, salute, casa e lavoro. Se manca uno solo di questi la comunita’ e’ messa a rischio. Ci sono 270 ordinanze per l’avvio di interventi pubblici e attendiamo l’ordinanza per l’istituto scolastico professionale che sorgera’ qui vicino, cosi’ come per quanto riguarda il diritto alla salute bisogna lavorare al nuovo ospedale, promuovere investimenti a favore delle imprese, dei commercianti per ribadire che rimanere qui o venire qui ad investire conviene”.

“Noi italiani abbiamo vissuto molti momenti drammatici ma abbiamo sempre saputo rialzarci, collaborando, tutti uniti, sulla scuola, sulla sanita’, sul lavoro e sulla casa; la stessa missione che oggi ci deve spingere a continuare, le sfide- ha concluso- sono ancora enormi ma continueremo ad ascoltare la voglia di futuro e, prometto, non abbasseremo mai la guardia”.