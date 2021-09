Zingaretti: questo settembre migliore dello scorso

Roma – “Questo settembre è molto migliore di quello dell’anno scorso e non perché il virus sia scomparso ma perché lo scudo vaccinale sta funzionando”. Lo ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, affrontando il tema della ripresa della scuola in occasione dell’inizio della somministrazione della terza dose del vaccino antiCovid al Policlinico Umberto I di Roma. “Il male si sconfigge col sapere e la scienza, non con gli estremismi ideologici che negano le libertà delle persone”, ha aggiunto Zingaretti. (Agenzia Dire)