Zingaretti: Regione Lazio migliorata da confronto con Corte dei Conti

Roma – Il confronto con la Corte dei Conti “e’ servito a migliorare il Lazio”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, nel suo intervento prima della parifica da parte della sezione regionale di controllo contabile per il Lazio della Corte dei Conti del rendiconto generale del Lazio per l’esercizio 2019. “Un risultato inimmaginabile senza un confronto continuo con la corte dei Cinti negli anni- ha aggiunto Zingaretti- La sua attivita’ e’ stata uno sprone spesso severo ma equilibrato che ci ha educato a non abbassare mai la soglia di attenzione, oltre all’impegno a rispettare i suggerimenti e le indicazioni provenienti da altri livelli dello stato”.