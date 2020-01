Zingaretti: Regione Lazio sostiene sforzo Ministro Boccia

Roma – “Noi seguiamo e sosteniamo lo sforzo che sta facendo il ministro Boccia in accordo con le Regioni, cercando un punto di equilibrio per una autonomia che migliora la qualita’ dei servizi in Italia e non distrugga il Paese. Ci auguriamo che presto anche su questo si facciano insieme dei buoni passi avanti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al termine della Conferenza Stato-Regioni, a chi gli chiedeva quale fosse la posizione del Lazio rispetto alla riforma delle autonomie. Per quanto riguarda, invece, Roma Capitale, il governatore ha ricordato che “c’e’ una discussione in corso, ma non sta nel pacchetto delle autonomie perche’ riguarda il rapporto tra lo Stato e questa grande Capitale”.