Zingaretti: riaprire in sicurezza

Roma – “Riaprire e riaprire in sicurezza”. Questa la parola d’ordine ribadita dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che oggi, insieme al Vice presidente della Giunta Daniele Leodori, ha incontrato in una video-call le Associazioni di rappresentanza del mondo produttivo, i Sindacati e i Prefetti della Regione per definire le linee guida della Regione Lazio necessarie per prepararsi alla futura Fase 2. Cosi’ in una nota la Regione Lazio. “Il documento che stiamo redigendo insieme- ha spiegato Zingaretti- avra’ l’obiettivo di fornire indicazioni che serviranno ad accompagnare il ritorno alle normali attivita’ di lavoro, quando le condizioni di emergenza saranno ufficialmente considerate passate da parte degli organismi competenti. Un vademecum – ha aggiunto – chiaro e pratico che sara’ utile ai cittadini e ai lavoratori di tutti gli ambiti per garantire sicurezza nella ripresa”.

Il testo, a cui sta lavorando da alcuni giorni un team di esperti guidato dal Vicepresidente Leodori- spiega ancora la nota- ricevera’ nelle prossime ore le indicazioni che Prefetture, Associazioni di categoria e Sindacati forniranno alla Giunta Laziale e sara’ presentato nei prossimi giorni. Le misure riguarderanno, tra le altre cose, la distanza sociale da mantenere nei luoghi all’aperto o al chiuso, l’uso di mascherine, guanti e gel e il necessario contingentamento degli ingressi nei luoghi pubblici. Zingaretti ha poi concluso rivolgendo un invito ai sindaci: “Per rimodulare gli orari delle attivita’ lavorative e ipotizzare la possibilita’ di estendere e facilitare l’occupazione di suolo pubblico”.

Il Vicepresidente Leodori dopo aver sottolineato che: “Il documento non indichera’ i tempi delle aperture che saranno invece stabilite dal Governo”, ha anticipato che le Linee Guida si baseranno su 5 P: “Prudenza, perche’ vogliamo evitare di aprire e poi dover tornare al Lockdown. Protezione, che applicheremo utilizzando tutti quegli strumenti necessari per tutelare cittadini e operatori. Prevenzione, mediante controlli e strumenti di verifica. Piccoli Passi che faremo per una riapertura progressiva. Progettualita’- ha concluso Leodori- che sara’ alla base di un monitoraggio settimanale della Fase 2”.