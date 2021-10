Zingaretti: Roma candidata ideale ad ospitare sede agenzia UE antiriciclaggio

Roma – “Penso che sarebbe una bellissima battaglia se insieme si aprisse una stagione per la candidatura di Roma come sede europea dell’Agenzia dell’antiriciclaggio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo all’assemblea generale di Libera, in corso oggi a Roma.

“Portare qui in Italia un simbolo di una stagione nuova dell’Europa che individua questa come una grande priorità internazionale sarebbe un altro grande segnale”, ha concluso Zingaretti. (Agenzia Dire)