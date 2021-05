Zingaretti: sabato tocca a me, farò AstraZeneca

Roma – “Sabato faro’ il vaccino Astrazeneca. Sono nato nel 1965 ed e’ arrivato il mio turno”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la conferenza di presentazione degli effetti della campagna vaccinale sulla fascia over 80.

“La vaccinazione e’ l’arma che ci permettera’ di vincere la battaglia contro il Covid, non la demagogia del ‘liberi tutti’- ha aggiunto Zingaretti- La Regione Lazio ha sempre seguito le indicazioni della scienza e non e’ un caso se siamo stati quelli con piu’ giorni in zona gialla”.