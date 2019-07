Roma – Lo sgombero di Primavalle di Roma “conferma che Salvini problemi non li risolve, li sposta e spesso li’ aggrava”. Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite di Agora’ su Raitre, osservando che “il problema rimane in citta’” e che accanto al “diritto alla legalita’ dei proprietari di casa” bisogna assicurare “il diritto alla casa, alla scuola” anche per “evitare traumi ai bambini”.