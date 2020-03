Roma – “Bene per un periodo ridurre gli spostamenti a quelli indispensabili. È ovvio che non si possono azzerare, pero’, come suggerito dall’assessore della Lombardia, e’ consigliabile per gli ultrasessantacinquenni non spostarsi da casa”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, allo Spallanzani a margine di una riunione operativa con la task force regionale sul Coronavirus.