Zingaretti: stabile occupato ci fa capire che bisogna affrontare emergenza abitativa

Roma – “Quel palazzo occupato segnala quanto sia importante affrontare con urgenza il tema dell’emergenza abitativa. Anche per questo abbiamo fatto come Regione delle scelte nette. Ricordo i 70 milioni di euro dell’Ater per realizzare oltre 700 appartamenti, uno degli interventi piu’ importanti degli ultimi anni sul tema degli interventi di edilizia popolare”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di un incontro al Mit, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulla vicenda dello stabile occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs).