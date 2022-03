Zingaretti: su fondi UE siamo a giro di boa, investirli bene

Roma – “Quello che accadrà nei prossimi 6 mesi condizionerà la vita dei prossimi 60 anni. Se commettiamo errori, saranno drammatici anche perché gran parte delle risorse sono a debito e quindi dobbiamo impegnarci a costruire una stagione di investimenti per migliorare la qualità di vita del territorio, il futuro delle nuove generazioni e non trasmettere solo problemi e debiti.”

“Il tema non è spendere, è capire come una grande opportunità possa essere il giro di boa per realizzare un altro modello di sviluppo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel pomeriggio a Viterbo per la presentazione di ‘Per far bene, per tutti’ durante la quale è stata illustrata la nuova programmazione 2021-2027 dei fondi europei della Regione Lazio la Tuscia.

“Abbiamo iniziato a pensare come un sistema regionale che compete nel sistema globale non per sopravvivere ma per svilupparsi. Abbiamo l’opportunità di porre fine a una stagione in cui un vecchio e sbagliato modello di sviluppo aveva creato povertà e difficoltà e costruirne finalmente uno nuovo”, ha concluso Zingaretti. (Agenzia Dire)