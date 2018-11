Zingaretti: su macerie ville costruiremo parco e biblioteca pubblica

Roma – Nelle proprieta’ confiscate a Roma in via Roccabernarda sorgeranno un parco e una biblioteca pubblica. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante l’avvio dei lavori di demolizione di una villa confiscata al clan Casamonica.

“La confisca non da’ l’idea di cosa vuol dire togliere alle mafie se non c’e’ la restituzione a bene comune- ha detto Zingaretti- in questo caso si tratta di un manufatto enorme di circa 1.000 metri quadri. Questo luogo diventera’ un parco, lo dico subito per evitare polemiche”.

“Il manufatto accanto invece e’ recuperato, la Regione lo rimettera’ a posto e su richiesta del comitato di quartiere annuncio diventera’ una biblioteca per il quartiere, aperta a tutti i cittadini. L’obiettivo e’ di rivederci prima dell’ estate per brindare all’apertura del nuovo parco e la biblioteca del quartiere. Se ci uniamo tutti la battaglia si vince”.