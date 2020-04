Zingaretti: un posto di terapia intensiva al giorno per il resto del Paese

Roma – “Abbiamo dato oggi disponibilita’ alla Protezione civile nazionale di poter accogliere, nel Lazio, fino a quando sara’ possibile, un paziente ogni giorno in terapia intensiva Covid-19 proveniente da regioni che ne abbiano necessita’. La rete regionale e’ in grado di soddisfare le esigenze del Lazio e di mettere a disposizione per il resto del Paese ogni giorno un posto di alta intensita’ assistenziale per chi ne avesse bisogno. E’ molto importante in questo momento accentuare tutti gli atti di collaborazione e solidarieta’ tra comunita’ per affrontare uniti la battaglia contro il coronavirus”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.