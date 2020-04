Zingaretti: va evitata cassa integrazione per sanità privata

Roma – “Chiedo al Governo di mettere in atto tutte le iniziative utili per evitare il ricorso alla cassa integrazione per il comparto della sanita’ privata dove operano centinaia di migliaia di medici e infermieri. Sarebbe un paradosso in un momento in cui servono operatori sanitari nel Paese privarsi di queste professionalita’ per contrastare l’epidemia COVID-19. Una soluzione c’e’ e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, occorre solo del buon senso e superare lacci burocratici”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.