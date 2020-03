Zingaretti: ora c’è bisogno di collaborazione di tutti, nessuna bacchetta magica

Roma – “Il virus ci ha confermato che le soluzioni si trovano nei comportamenti responsabili di ciascuno di noi. Nessuno si aspetti la bacchetta magica o l’uomo o la donna che risolve tutto. Ognuno faccia al meglio quello che puo’ fare e ce la faremo”. Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un video postato sulla sua pagina Facebook “C’e’ bisogno di tutti, c’e’ bisogno di dialogo, di cooperazione e concretezza- ha aggiunto Zingaretti- c’e’ bisogno di una maggioranza coesa e di un’opposizione che ringrazio per aver dimostrato la volonta’ di dialogo e collaborazione, perche’ c’e’ bisogno di unita’ per superare questo momento”.

“Io tornero’ operativo al 100 per cento al lavoro tra un paio di giorni- ha sottolineato- per dare una mano alla mia comunita’. Ho seguito le vicende sia politiche che amministrative che riguardano la mia Regione e ringrazio il gruppo del Pd e la squadra della Regione e tutti coloro che hanno dato una mano per garantire la presenza delle istituzioni”.