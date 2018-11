Zocchi: chiesto a Campidoglio sforzo economico, ricevuto bilancio carente

Roma – “Avevamo chiesto al Campidoglio uno sforzo economico affinche’ il Municipio e l’intera citta’ potessero farcela, potessero rialzarsi: manutenzione delle strade, del verde, delle scuole, un’attenzione reale verso i piu’ deboli, l’abbattimento delle liste di attesa nel sociale. Cio’ che serviva per poter ripartire una volta per tutte e per ridare dignita’ ad un territorio che ne ha un disperato bisogno. La Giunta 5 Stelle ha deciso di spedirci un bilancio carente che lascera’ il III Municipio e l’intera citta’ nell’apatia e nell’immobilismo a cui ormai i cittadini sono abituati”. Lo ha dichiarato Matteo Zocchi, capogruppo della Lista Civica Caudo Presidente in III Municipio.

“Oggi l’aula consiliare municipale ha, con la particolare assenza dei 5 Stelle che non votano il proprio bilancio, bocciato coraggiosamente la proposta rispendendola al mittente, proponendo contestualmente alcuni emendamenti che abbiamo ritenuto essere fondamentali per migliorare la vita dei cittadini del nostro territorio. La sindaca Raggi dimostri che la voglia di migliorare la Capitale non si ferma agli slogan che racconta in tv e sui giornali e accolga le richieste che abbiamo presentato”, ha concluso Zocchi.