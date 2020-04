Zocchi: gara di solidarietà in Municipio III

Roma – “La donazione di 200 copribocca in doppio cotone da destinare alle famiglie con persone con disabilita’ da parte dell’assocazione LaMin – Lavoro, Migranti, Integrazione, e’ solo l’ultimo dei gesti di solidarieta’ a cui stiamo assistendo in III Municipio. I copribocca, cuciti a mano nel laboratorio di sartoria del Progetto LaMin da associati migranti, sono stati messi a disposizione delle cooperative del territorio. Si tratta di gesti che creano comunita’, a prescindere da eta’ ed estrazione sociale, in cui chi puo’ si mette al servizio degli altri. L’impegno verso il prossimo e i piu’ fragili, portato avanti dal terzo settore, dalle attivita’ commerciali, dalle farmacie, dalle parrocchie, dai centri sociali e dai cittadini volontari, e’ uno degli elementi da valorizzare e mettere in risalto in questo periodo segnato dall’emergenza Coronavirus”. Cosi’ in una nota Matteo Zocchi, Capogruppo della Lista Civica Caudo Presidente in III Municipio.