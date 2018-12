Zocchi: Raggi lascia solo Municipio III in periodo con maggior quantità rifiuti

Roma – “Il Natale deve essere arrivato in anticipo vista la vergognosa situazione dei rifiuti in III Municipio. Non so se la sindaca Raggi voglia cominciare a farci pagare il fatto che stiamo governando con un colore politico diverso dal suo regalandoci una situazione dei cassonetti da quarto mondo e facendo filtrare notizie sulla voglia di privilegiare le pulizie in centro citta’ abbandonando le periferie a Natale, nel periodo dell’anno in cui si producono maggiori quantita’ di rifiuti”.

“La situazione rischia di degenerare: siamo il municipio che gia’ ospita il Tmb Salario -per colpa del quale 40mila persone sono condannate quotidianamente a vivere una situazione non degna di un Paese civile e della Capitale d’Italia – e adesso dovremmo sopportare anche gli esperimenti classisti della sindaca? Il III Municipio e gli altri Municipi periferici hanno gli stessi diritti degli altri, quindi la sindaca si prodighi a smentire e garantisca una efficace pulizia dei cassonetti traboccanti”.

Cosi’ in una nota Matteo Zocchi, capogruppo della Lista civica Caudo Presidente in III Municipio.