Zotta: attività recruitment per imprese e cittadini proseguono

Roma – Nonostante la mobilita’ lavorativa in Europa in questo momento sia temporaneamente sospesa a causa dell’emergenza COVID19, prosegue l’impegno della Citta’ metropolitana di Roma Capitale nell’ambito dei progetti europei Reactivate e Your first EURES job, attraverso il supporto e l’assistenza a cittadini e imprese nelle attivita’ di recruitment , con un impegno focalizzato sulle nuove esigenze dovute alla diffusione del Coronavirus nel territorio europeo. Per questo motivo, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, e’ stato confermato il Recruitment day previsto per il 2 aprile 2020 per una serie di offerte di lavoro proposte da una clinica in Germania, programmato prima di tale emergenza, che si svolgera’ unicamente nella modalita’ del colloquio a distanza (Skype ed altre modalita’). E’ quanto si apprende da una nota della Citta’ Metropolitana di Roma.

“Anche nel solco della risposta alle iniziative di solidarieta’ internazionale messe in campo dal Governo- afferma il vicesindaco della Citta’ metropolitana di Roma, Teresa Zotta- con la speranza che al piu’ presto si possa tornare alla normalita’, non si interrompono gli sforzi e il lavoro quotidiano di coloro che nel nostro Ente sono impegnati da anni nell’aiutare i cittadini a trovare un’occupazione e le imprese europee a trovare personale qualificato per le proprie attivita’. “E’ anche mantenendo aperta la porta della mobilita’ lavorativa che diamo il nostro contributo alla costruzione di un dopo-emergenza, continuando ad erogare i nostri servizi per fornire opportunita’ e risposte concrete per opportunita’ di lavoro e recruitment in ambito europeo”.