Zotta: basta false notizie, basta allarme riscaldamenti

Roma – “Il Dipartimento ‘Edilizia Scolastica’ di Citta’ metropolitana di Roma e’ intervenuto nelle scuole che in queste ore hanno avuto problematiche legate agli impianti di riscaldamento. Problemi rilevati solo con 15 scuole su 350 gestite da Citta’ metropolitana, hanno segnalato ai nostri uffici piccoli interventi di manutenzione che sono stati immediatamente risolti. Unico problema piu’ critico e’ stato registrato alla Scuola ‘Archimede’ di Roma dove erano stati danneggiati i termostati che avevano mandato in blocco l’impianto. E’ inaccettabile che qualcuno si diverta a gettare panico tra gli studenti, dichiarando che le scuole superiori sono al freddo.”

“Durante il periodo di vacanze natalizie abbiamo continuato a riscaldare le scuole sia per il personale scolastico presente, sia per evitare il blocco delle caldaie al rientro a scuola degli studenti e professori. Al momento nessuna scuola ha problemi agli impianti termici”. Cosi’ in un comunicato il Vice Sindaco della Citta’ metropolitana di Roma e Cons. Delegato alle Scuole, Teresa Zotta. Di seguito l’elenco delle scuole che hanno segnalato problemi all’impianto di riscaldamento che e’ stato immediatamente risolto. Istituto “Croce Aleramo”, “Lombardo Radice”, “Cavour”, “Archimede”, “Giulio Cesare”, “Giordano Bruno”, IIS Via Emery, “Aristofane”, “Alberti”, “Picasso”, “Aristotele” di Roma, IIS “Piazza della Resistenza” di Monterotondo, ITCG “Di Vittorio” di Ladispoli, “Vallauri” di Velletri e Picasso di Anzio.