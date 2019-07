Zotta: basta a sterili polemiche, lavorare per sicurezza nidi

Roma – “Fa sorridere la solerzia del Pd locale pronto a strumentalizzare la chiusura di alcuni nidi che avviene per lavori urgenti e necessari per la messa in sicurezza degli edifici e quindi dei bambini. Interventi che si sarebbero dovuti fare anni e anni fa quando evidentemente non si aveva nel fare la stessa velocita’ che si ha oggi nel parlare. Alla richiesta di convocazione di una commissione in merito si risponde con l’impegno a convocarla, acquisiti gli elementi utili dai Municipi perche’ le commissioni non sono una vetrina ma devono sevire a dare risposte concrete. Ritengo inoltre propagandistico presentare ordini del giorno perche’ l’attenzione all’edilizia scolastica e alla sicurezza dei piccoli utenti e’ altissima da parte di questa amministrazione”. Lo dichiara in una nota stampa, Teresa Zotta, presidente della commissione Scuola di Roma Capitale.