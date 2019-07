Zotta: con Comitato 5 Colline per quadrante Laurentino

Roma – “Questa mattina ho incontrato la Presidente ed alcuni rappresentanti del ‘Comitato 5 Colline’ Laurentina. E’ stato un incontro molto produttivo che riprende quel rapporto di piena collaborazione che ha sempre caratterizzato questa associazione che rappresenta un notevole numero di residenti in una zona molto popolata e nella quale l’Ente metropolitano ha effettuato interventi sulla viabilita’ e sulla sicurezza stradale consistenti. Abbiamo percorso insieme tutti gli investimenti fatti anche sul decoro urbano, che hanno consentito, grazie anche al volontariato dei residenti, di rendere questa zona piu’ vivibile e piu’ pulita, dopo una campagna a tappeto contro le discariche abusive, sostenuta dal nostro Ente. Abbiamo preso l’impegno di fare una nuova ricognizione su tutto il quadrante laurentino, per definire e concludere impegni presi con i cittadini residenti”. Cosi’ in un comunicato il vicesindaco della Citta’ metropolitana di Roma, Teresa Zotta.