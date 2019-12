Zotta: da Città Metropolitana ok a progetto ‘laghi sicuri’

Roma – “Il progetto Laghi sicuri trova la sua operativita’ nel finanziamento che l’Ente metropolitano ha messo a disposizione dei Comuni di Castel Gandolfo e Trevignano, per la realizzazione di rampe di accesso, utili a consentire in modo rapido l’utilizzo dei mezzi in caso di emergenza e assicurare il primo soccorso”.

“La Citta’ Metropolitana ha gia’ istituito da tempo un tavolo di coordinamento interistituzionale, anche con finalita’ di protezione civile, a garanzia della sicurezza della balneazione e della navigazione. Le opere, realizzate nei territori dei Comuni di Castel Gandolfo e Trevignano, agevoleranno l’intervento dei Vigili del Fuoco e degli operatori della sicurezza a beneficio di tutti i Comuni rivieraschi e della collettivita”‘.

“Ringrazio della collaborazione la Consigliera metropolitana delegata alla Protezione civile Sabrina Anselmo”. Lo dichiara il vice Sindaco della Citta’ metropolitana di Roma, Teresa Zotta.