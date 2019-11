Zotta: da domani a Cerveteri lavori per messa in sicurezza ‘E. Mattei’

Roma – “Ho incontrato stamane il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, con una rappresentanza di insegnanti e studenti dell’Istituto ‘E. Mattei’ di Cerveteri. Assieme al Dipartimento ‘Edilizia scolastica’ della Citta’ metropolitana, abbiamo comunicato l’inizio dei lavori che interesseranno la messa in sicurezza della copertura di alcune parti dell’edificio e della palestra. L’investimento di 280 mila euro consentira’ anche l’impermeabilizzazione della superfice, che garantira’ maggiore sicurezza e impedira’ nuove infiltrazioni di acqua. Abbiamo raccolto, inoltre, ulteriori segnalazioni che in sede di inizio lavori saranno valutate dalla ditta appaltatrice”. Cosi’ in un comunicato vicesindaco della Citta’ metropolitana di Roma, Teresa Zotta.