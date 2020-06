Zotta: iniziano lavori sulla Settevene Palo

Roma – “Si e’ finalemente concluso l’iter per l’inizio dei lavori sulla Settevene Palo. Dopo la firma di questa mattina, la ditta incaricata iniziera’ il lavoro sulla Settevene Palo. Siamo felici di annunciare, dopo alcuni ritardi dovuti a problemi legati a procedure giuridiche e al periodo di emergenza sanitaria, che si avvii a soluzione il problema dei cittadini residenti, dei pendolari e di quanti attendevano da anni il passaggio in questa importante arteria stradale. Saremo vigili affiche’ i lavori siano fatti a regola d’arte e soprattutto funzionali come da intesa contrattuale, rispettando soprattutto i tempi di realizzazione”. Lo scrivono in una nota Teresa Zotta e Carlo Caldironi, Vice Sindaco e Consigliere Delegato alla Viabilita’ di Citta’ metropolitana di Roma.