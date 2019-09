Zotta: per manutenzione ordinaria nidi servono più investimenti

Roma – “La ripresa dell’attivita’ educativa nei nidi di Roma Capitale parte con una certezza: l’ottenimento della certificazione ‘Prevenzione Incendi’. La messa a norma delle strutture sulla base della vigente normativa antincendio e’ un obiettivo necessario inseguito da anni, che solo i lavori eseguiti durante la stagione estiva ancora in corso stanno consentendo di raggiungere. Grazie all’enorme impegno profuso dai competenti uffici dipartimentali e municipali e alle soluzioni alternative tempestivamente individuate, gli inevitabili disagi derivati da questi interventi sono stati ridotti al minimo. I lavori di messa a norma termineranno entro ottobre e i bambini potranno rientrare nei nidi a cui sono iscritti. Nidi, e’ bene ricordarlo, sempre piu’ moderni e sicuri, grazie allo stanziamento di ben 7 milioni di euro per la manutenzione ordinaria, a cui si aggiungono i 4 milioni di euro destinati invece alle scuole dell’infanzia di Roma Capitale”. Lo dichiara, in una nota stampa, la presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, Teresa Zotta.