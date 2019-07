Zotta: restaurato pontile lago Bracciano, ritorna tour Sabazia

Roma – L’Assemblea del Consorzio del Lago di Bracciano, tenutasi il 10 luglio, convocata per l’approvazione del rendiconto 2018 e del bilancio di previsione per il 2019, e’ stata occasione per presentare al vice sindaco della Citta’ metropolitana di Roma Capitale, Teresa Maria Zotta, presidente dell’Assemblea, l’esito dei lavori straordinari eseguiti per il restauro del pontile di attracco della motonave Sabazia presso il Comune di Bracciano. I lavori sono stati realizzati con un contributo straordinario concesso dalla Citta’ metropolitana di 100 mila euro. “Si tratta di un intervento importante e concreto per il rilancio del turismo dell’area- scrive Teresa Maria Zotta, vice sindaco della Citta’ metropolitana di Roma Capitale- Il Lago di Bracciano e l’intera zona dei Comuni limitrofi e’ un sistema turistico essenziale che va tutelato e promosso. I lavori effettuati hanno consentito di riattivare il servizio di navigazione presso il comune di Bracciano che era ormai fermo da oltre due anni”, prosegue Zotta.

“La motonave Sabazia- aggiunge Zotta- puo’ cosi’ riprendere a effettuare il servizio turistico tra i bellissimi paesaggi che insistono intorno al lago. La Citta’ metropolitana, pur nelle ormai note difficolta’ finanziarie, e’ presente e non si sottrae alla propria funzione, di sostegno e promozione dello sviluppo economico, della crescita del lavoro e della ricchezza, della promozione culturale dei nostri territori. Lavoriamo per un turismo sostenibile, verso cittadini e turisti, per il rilancio di un’area ricchissima di bellezze naturali e storiche, in rete e in uno spirito di grande collaborazione con le amministrazioni locali”.