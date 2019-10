Zotta: ringrazio tutti per collaborazione, riapre strada Polense

Roma – Maria Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana, ha voluto ringraziare chiunque abbia collaborato alla riapertura della strada provinciale Polense.

“Con qualche giorno di anticipo, rispetto alle previsioni comunicate, riapriamo il tratto di strada provinciale Polense. Siamo riusciti, grazie alla collaborazione degli uffici di Citta’ metropolitana, della Prefettura, del Municipio VI e delle maestranze, a riaprire un tratto di strada fondamentale per la viabilita’ di quella zona. I lavori sono stati ultimati nella notte, con un impegno costante dei nostri uffici e della Ditta incaricata. Ci scusiamo con gli utenti, per il disagio che ha creato questa situazione, l’apporto della Prefettura di Roma e’ stato fondamentale per dirimere gli intrecci burocratici che rallentavano i lavori. Questa mattina ho verificato di persona la riapertura della strada, ringrazio l’Ama per aver fatto un lavoro egregio di ripulitura che ci ha consentito di riaprire nelle prime ore del mattino”. Cosi’ in un comunicato il vice sindaco della Citta’ metropolitana di Roma, Teresa Zotta.