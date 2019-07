Zotta: sala Palazzo Valentini sarà intitolata a sindaco Crestini

Roma – Nella seduta del Consiglio metropolitano di Roma di questa mattina, il vice sindaco Teresa Maria Zotta ha comunicato all’Aula che la sindaca Virginia Raggi ha firmato un provvedimento per intitolare la sala Giunta di Palazzo Valentini ‘Sala Emanuele Crestini’, in onore del sindaco di Rocca di Papa che ha perso la vita a seguito del terribile incidente che ha devastato la sede comunale. L’intitolazione della sala verra’ formalizzata non appena la Prefettura di Roma avra’ concesso l’autorizzazione.