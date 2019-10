Zotta: scadenza adesioni a progetto Acea Scuola prorogata al 31

Roma – Arrivano le parole di Maria Teresa Zotta in merito all’adesione da parte delle scuole al progetto ‘Acea Scuola-SiAMO energia!’, il cui termine ultimo per le iscrizioni è stato prorogato per permettere un maggior numero di adesioni.

“C’è ancora tempo fino al 31 ottobre, per le scuole primarie e secondarie di primo grado di Roma Capitale, per aderire al nuovo progetto ‘Acea Scuola- SiAMO energia!’, promosso da Acea Spa e patrocinato dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e dalla Commissione Scuola capitolina.

Prorogato, dunque, il termine ultimo per aderire a un’iniziativa che, mediante l’ausilio di tecnologie visive sofisticate, consentirà agli studenti e agli insegnanti degli istituti partecipanti di vivere e conoscere il mondo dell’energia in modo originale e divertente.

Tra gli obiettivi del progetto di Acea, la sensibilizzazione dei partecipanti ai temi della sostenibilità e del risparmio energetico, la promozione della formazione e della ricerca, la creazione di un legame più solido con il territorio e con il settore scolastico, la diffusione della conoscenza delle azioni innovative, delle risorse e delle tecnologie digitali utilizzate dalla multiutility.

L’evento si concluderà con una campagna di ascolto in cui le classi coinvolte si sfideranno in una gara di video-messaggi sul tema dell’energia. Le scuole dei filmati più meritevoli e originali saranno premiate con un buono di 1.000 euro da destinare a interventi di ristrutturazione e di adeguamento o a esigenze didattiche”.

Lo dichiara, in una nota stampa, la presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale Maria Teresa Zotta.